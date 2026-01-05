Federica Brignone si allena nella velocità. “Di nuovo insieme”

Con una story su Instagram Federica Brignone ha annunciato di essere tornata ad allenarsi nelle discipline veloci, ed è ormai prossima al rientro in Coppa del Mondo: l’azzurra, che nelle ultime settimane aveva lavorato da sola in gigante tra Valgrisenche e Courmayeur, è tornata a sciare con le compagne di Coppa del Mondo.

L’immagine odierna, infatti, ritrae l’azzurra assieme ad Asja Zenere ed è accompagnata dalla frase: “Di nuovo insieme“. Brignone, che è scivolata fuori dal primo gruppo di merito in gigante, rischia di non partire tra le prime sette nella prima manche delle Olimpiadi e potrebbe gareggiare in Coppa del Mondo.

Le date che sembrano plausibili per il rientro agonistico di Federica Brignone sono quelle delle tappe italiane della Coppa del Mondo, con le gare veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, con discesa e superG, e la gara infrasettimanale di Kronplatz, col gigante del 20 gennaio.