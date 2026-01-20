Federica Brignone scoppia in lacrime per la commozione: l’abbraccio con Francesca Marsaglia

Un abbraccio vale più di mille parole. E spesso nell’incontro tra due colleghe, tra due amiche, c’è il senso stesso dell’amore in senso lato, ma anche il senso dello sport a tutto tondo. E’ destinato a diventare virale, e per una volta è una bella notizia, il fuori onda di un’intervista che coinvolge Francesca Marsaglia, inviata sul campo di Eurosport Italia, e Federica Brignone, fuoriclasse che ha appena conquistato una clamorosa sesta posizione nel gigante di Kronplatz dopo il lunghissimo stop per infortunio.

L’ex sciatrice ha intercettato la “tigre” proprio poco dopo la seconda manche per una breve dichiarazione. La telecamera è accesa. Ma la detentrice della sfera di cristallo ha la voce rotta: “Non è stato facile”, queste le quattro parole pronunciate da Brignone. Poi il silenzio, quindi le lacrime; lacrime di gioia, lacrime di chi sa di avercela già fatta, lottando contro il tempo, contro sé stessa, contro il destino.

“Vai tranquilla”, dice l’ex collega che, poco dopo, ha chiesto all’amica di poterla abbracciare. “Brava, bravissima. Butta fuori”. Poi Federica ha scherzato: “Te l’avevo detto di aspettare, ma tu…”. A quel punto Marsaglia, anche lei commossa, ha detto: “Le lacrime riassumono tutto quello che hai dato in questi mesi. Io lo so, tu lo sai meglio di me. C’è solo da imparare oggi, ma così fai piangere anche a me”.

Successivamente, con mille emozioni ancora da tirare fuori, Brignone è riuscita comunque ad analizzare quanto fatto utilizzando poche parole, ma molto concise: “Sicuramente è stata tosta venire qua, e anche mettere in gioco con pochi giorni di allenamento. Sono arrivata qui con poche certezze e tanta voglia di gareggiare, è stato molto bello. Mi sono emozionato dopo la prima. E’ bello tornare”. Un momento bellissimo, già tra i migliori di questo 2026 appena iniziato, nella speranza ce ne siano tanti altri.