Federica Brignone sconsolata: “Sensazioni brutte, sono andata in testacoda. Non c’è abbastanza tempo”

Federica Brignone ha concluso al 18° posto il superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. La fuoriclasse valdostana è tornata a cimentarsi in una disciplina veloce a dieci mesi di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato ai Campionati Italiani a inizio aprile, tagliando il traguardo con un ritardo di 1.28 dalla svizzera Malorie Blanc. Quella odierna era la seconda gara dopo l’infortunio, lo scorso 20 gennaio era stata settima nel gigante di Kronplatz.

La detentrice della Sfera di Cristallo generale ha commesso un grave errore nel terzo intermedio, andando in rotazione e sbilanciandosi in maniera importante, rischiando addirittura la caduta. L’azzurra ha lasciato parecchio in quel frangente, ma è stata brava a rimanere in piedi e a spingere nell’ultimo settore, dove è risultata addirittura la terza di giornata. La forma fisica sembra esserci, occorre semplicemente ritrovare un po’ più di fiducia, quando manca una sola settimana alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone ha espresso un po’ di amarezza ai microfoni della Rai, analizzando la propria prestazione e proiettandosi anche verso i Giochi: “Sensazioni abbastanza brutta, non sono riuscita a interpretare la gara come avrei voluto fare. A metà ho fatto un mezzo testacoda, ho perso velocità: non mi è venuto fuori l’atteggiamento giusto. Per le Olimpiadi? Non c’è abbastanza tempo, i tempi sono strettini“.