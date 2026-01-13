Federica Brignone: “La verità sul rientro la sappiamo io e la mia squadra”

Federica Brignone a tre settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 fa il punto della situazione a Sport Mediaset su un suo possibile rientro in gara prima delle Olimpiadi, sottolineando come questo sia sconveniente per l’assegnazione dei pettorali in Coppa del Mondo per la prossima stagione, ed affermando di provare ancora dolore al ginocchio gravemente infortunato, soprattutto in gigante.

L’azzurra non si sbilancia su un eventuale rientro in gara prima dei Giochi: “Nessuno avrebbe scommesso sul mio recupero. Invece sono qui con una voglia matta di gareggiare tra un mese. Ho letto che rientrerò a Tarvisio o Plan de Corones, ma è falso. La verità la sappiamo io e la mia squadra, vedendo giorno per giorno come va e se me la sentirò di provare prima dell’Olimpiade“.

Il regolamento per l’assegnazione dei pettorali scoraggia l’azzurra a rientrare in Coppa del Mondo in stagione: “Il regolamento dei punti non invoglia a rientrare e non tutela chi vorrebbe farlo, perché se gareggio solo ai Giochi la prossima stagione sarò numero 3 in tutte le discipline, mentre se disputo più gare finisco fuori dalle prime trenta“.

Brignone prova ancora dolore sugli sci ed il raggio di curva in gigante incide: “Da quando mi sono operata non ho fatto un giorno senza sentire male al ginocchio, alla tibia e al perone. Sugli sci, poi, dipende dalla disciplina. Il gigante è sicuramente il più doloroso, ma rispetto a due mesi fa non mi impedisce di attivare il muscolo“.