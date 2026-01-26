Federica Brignone in bilico per la discesa delle Olimpiadi? Nadia Delago convocata come opzione di riserva

Federica Brignone parteciperà agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 nel ruolo di portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio e stella della squadra azzurra femminile di sci alpino. La 35enne valdostana, reduce da un incredibile sesto posto nel gigante di Kronplatz al rientro in Coppa del Mondo 292 giorni dopo il grave infortunio rimediato agli Assoluti in Val di Fassa, è pronta a vivere la sua quinta partecipazione in una rassegna a cinque cerchi.

La nativa di Milano classe 1990 ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli tra le porte larghe, mentre bisognerà attendere il doppio appuntamento di Crans Montana in programma tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio per capire meglio il suo attuale rendimento nella velocità. Brignone si è allenata nei giorni scorsi sull’Olympia delle Tofane (pista che ospiterà tutte le gare olimpiche di sci alpino femminile) proprio in superG e discesa libera, ma non è scontata la sua presenza ai Giochi in tutte e tre le sue specialità di riferimento.

La Tigre di La Salle ha già spiegato a più riprese che deciderà il suo programma gare alle Olimpiadi in base alle condizioni della gamba infortunata ed in generale alle sensazioni della vigilia, quindi non sorprende più di tanto la convocazione di una sesta velocista italiana a Cortina d’Ampezzo. Oltre a Nicol Delago, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano e la stessa Brignone, lo staff tecnico ha scelto infatti di selezionare anche Nadia Delago per l’appuntamento a cinque cerchi.

Nadia rappresenta un’opzione di riserva per la discesa libera olimpica, ma in ogni caso effettuerà sicuramente le prove cronometrate e con ogni probabilità anche la manche di discesa della combinata a coppie (evento previsto il 10 febbraio, due giorni dopo la discesa e due giorni prima del superG). Vedremo se diventeranno decisivi proprio i training ufficiali per capire chi sarà la quarta italiana al via della discesa sull’Olympia delle Tofane, aprendo una selezione interna o semplicemente rimediando ad un eventuale forfait della vincitrice della Coppa del Mondo 2024-2025.