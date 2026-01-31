Federica Brignone ha rischiato di cadere in superG a Crans Montana: cosa è successo e distacco

Federica Brignone ha fatto il proprio grande ritorno in velocità a distanza di quasi dieci mesi dal terribile infortunio patito a inizio aprile ai Campionati Italiani. La sua ultima apparizione in superG risaliva allo scorso 25 marzo, quando fu terza a Sun Valley. Oggi, dopo la cancellazione della discesa libera di ieri, la fuoriclasse valdostana si è cimentata nella superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera.

La detentrice della Sfera di Cristallo generale è partita in maniera brillante e nel primo settore aveva cinque centesimi di vantaggio nei confronti di Roberta Melesi, ma nel secondo settore non è risultata impeccabile e ha lasciato per strada mezzo secondo. Pochi istanti dopo la fotocellula, tutti gli appassionati hanno tremato e si sono spaventati per il grave errore commesso da Federica Brignone, che ha seriamente rischiato di cadere.

La nostra portacolori è andata in rotazione su se stessa (praticamente una testacoda, come la stessa atleta ha affermato ai microfoni della Rai), si è inclinata ed è andata vicinissima allo scivolare. Con grande maestria, dall’alto del suo talento sconfinato, l’azzurra è riuscita a rimanere in piedi e ha proseguito nella propria azione. Nel finale ha avuto la capacità di cambiare ritmo e ha recuperato un paio di decimi nei confronti di Roberta Melesi (terzo tempo nell’ultimo intermedio).

Federica Brignone ha concluso in 18ma posizione con un ritardo di 1.28 dalla svizzera Malorie Blanc, che è scesa con il pettorale numero 17 e ha beffato Sofia Goggia (seconda a 18 centesimi), terza piazza per la statunitense Breezy Johnson a 36 centesimi dalla padrona di casa. Si trattava dell’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la discesa libera che metterà in palio le medaglie a cinque cerchi si disputerà domenica 8 febbraio.