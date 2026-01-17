Federica Brignone fuori dalle 10 nella WCSL di discesa: perché non è detto che sia uno svantaggio…

Federica Brignone ha disputato la sua ultima discesa libera il 1° marzo 2025, quando fu quarta a Kvitfjell (Norvegia) in occasione di una tappa di Coppa del Mondo. Un mese più tardi la fuoriclasse valdostana si sarebbe infortunata gravemente durante i Campionati Italiani e si attende ancora il suo rientro in gara, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano 2026. Ormai il tempo per rivederla all’opera prima dei Giochi scarseggia e le occasioni in Coppa del Mondo sono nei fatti soltanto due: il gigante di Kronplatz (20 gennaio) e il fine settimana all’insegna della velocità a Crans Montana (discesa libera e superG il 30-31 gennaio), tralasciando la logisticamente complicata trasferta di Spindleruv Mlyn (gigante in Cechia il 24 gennaio).

La lunga assenza dalla discesa libera ha avuto una ripercussione sulla WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nella varie gare di specialità. L’avere saltato ben cinque prove stagionali (due a St. Moritz, quella in Val d’Isere, una a Zauchensee e la gara odierna a Tarvisio) ha trascinato la nostra portacolori al di fuori della top-10 nella speciale classifica: al momento staziona al tredicesimo posto con 205 punti, un po’ distaccata dalla ceca Ester Ledecka (decima con 225), ma anche alle spalle di Nicol Delago (undicesima con 224) e della slovena Ilka Stuhec (dodicesima con 216). Questo scivolone comporterà un’importante novità nel pettorale che indosserà al suo rientro in gara: alla prossima occasione utile, non sarà più tra il numero 6 e il numero 15.

Il regolamento prevede che le prime dieci classificate abbiamo in sorte un pettorale tra 6 e 15, mentre le atlete posizionate tra l’undicesimo e il ventesimo posto posso beneficiare di un numero tra 1 e 5 e tra 16 e 20 (sempre sorteggiato). Federica Brignone potrebbe dunque avere la fortuna di pescare tra i primissimi numeri (e sarebbe un bel vantaggio alle Olimpiadi…), ma anche incappare nella malasorte e incappare in un pettorale tra 16 e 20, oggettivamente sfavorevole visto che l’Olympia delle Tofane potrebbe rovinarsi. Se dovesse rientrare a Crans Montana, allora potrebbe migliorare la propria situazione e sperare in un rientro nella top-10 in vista dei Giochi, altrimenti in occasione della gara a cinque cerchi cerchi avrà un numero tra 1 e 5 o tra 16 e 20.

Al momento la leader della WCSL List di discesa è l’eterna statunitense Lindsey Vonn con 451 punti, seguita a distanza dall’austriaca Cornelia Huetter (388) e dalla tedesca Emma Aicher (366), mentre Sofia Goggia è scivolata al quarto posto con 355 punti e Laura Pirovano è sesta con 321 punti. Le due azzurre sono separate dalla statunitense Breezy Johnson (quinta con 322), a completare la top-10 figurano la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (settima con 288), l’austriaca Mirjam Puchner (ottava con 235) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (nona con 234).