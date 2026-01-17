Federica Brignone esce dalla top10 nella WCSL di discesa, Nicol Delago fuori di un punto: cosa cambia per i pettorali

Al termine della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità, utile a definire i pettorali di partenza: sono sei le azzurre tra le prime trenta.

Tra le prime 10 vi sono Sofia Goggia, quarta, e Laura Pirovano, sesta: queste atlete avranno in dote un pettorale tra il 6 ed il 15 nella prossima gara. Tra l’11ma e la 20ma piazza, ci sono altre due italiane: Nicol Delago, proprio 11ma, e Federica Brignone, ora 13ma.

Il secondo gruppo di merito verrà sorteggiato nella prossima gara con numeri di partenza tra l’1 ed il 5 e tra il 16 ed il 20. Tra le atlete tra la 21ma e la 30ma piazza, infine, ci sono le azzurre Elena Curtoni, 25ma, e Nadia Delago, 27ma: in dote per loro ci sarà un pettorale tra il 21 ed il 30.

WCSL DISCESA FEMMINILE

1 Lindsey Vonn (Stati Uniti) 451

2 Cornelia Huetter (Austria) 388

3 Emma Aicher (Germania) 366

4 Sofia Goggia (Italia) 355

5 Breezy Johnson (Stati Uniti) 322

6 Laura Pirovano (Italia) 321

7 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 288

8 Mirjam Puchner (Austria) 235

9 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 234

10 Ester Ledecka (Cechia) 225

11 Nicol Delago (Italia) 224

12 Ilka Stuhec (Slovenia) 216

13 Federica Brignone (Italia) 205

14 Jacqueline Wiles (Stati Uniti) 176

15 Nina Ortlieb (Austria) 159

16 Romane Miradoli (Francia) 142

17 Lauren Macuga (Stati Uniti) 137

18 Ariane Raedler (Austria) 136

19 Magdalena Egger (Austria) 135

20 Jasmine Flury (Svizzera) 132

20 Corinne Suter (Svizzera) 132

22 Marte Monsen (Norvegia) 115

23 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 114

24 Malorie Blanc (Svizzera) 102

25 Janine Schmitt (Svizzera) 73

25 Elena Curtoni (Italia) 73

27 Nadia Delago (Italia) 72

28 Stephanie Venier (Austria) 63

29 Allison Mollin (Stati Uniti) 52

30 Laura Gauche (Francia) 48