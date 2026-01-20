Federica Brignone emoziona e sfiora la top5 in gigante a Kronplatz! Bene Della Mea, vince Scheib

Julia Scheib cala il poker in stagione, ma a Kronplatz gli occhi si stropicciano per quello che ha fatto Federica Brignone. Al ritorno in gara, nove mesi dopo l’infortunio che sembrava aver messo fine ai sogni olimpici, la valdostana è tornata e lo ha fatto con un meraviglioso sesto posto, ad un passo da una Top-5. Qualcosa di esaltante e che fa davvero ben sperare proprio in chiave Milano Cortina 2026, pensando che mancano ancora delle settimane e Federica può solo che migliorare la propria condizione fisica.

Dunque vince ancora Scheib in una stagione finora eccezionale per l’austriaca, che consolida ulteriormente il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Scheib è risalita di due posizioni nella seconda manche, facendo la differenza proprio nell’ultima parte del tracciato, staccando di 37 centesimi la svizzera Camille Rast e di 46 la svedese Sara Hector, che era in testa dopo metà gara.

Quarta posizione per Mikaela Shiffrin (+0.86), che deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con il primo podio stagionale in gigante. Sempre più convincente la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.01), che a Cortina può davvero essere una mina vagante anche per la zona medaglie. Come detto un eccellente sesto posto per Federica Brignone (+1.23), che forse ha sciato un po’ più libera nella seconda manche, anche meno bloccata da una tracciatura che ha dato sicuramente più respiro alle atlete.

Settimo posto per la norvegese Thea Louis Stjernesund (+1.48), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.51) e la canadese Valerie Grenier (+2.24). Decima un’ottima Lara Della Mea (+2.60), che è alla sua quinta Top-10 consecutiva in gigante e conferma l’enorme crescita fatta in questa stagione. Quindicesima Asja Zenere (+3.45) e a punti ci va anche Alice Pazzaglia, ventiquattresima (+4.84).

Nella classifica di specialità Julia Scheib comanda con 560 punti davanti a Rast (421) ed Hector (329). In quella generale, invece, c’è sempre Mikaela Shiffrin in testa con 973 punti, mentre Rast si avvicina e si porta a 833 punti.