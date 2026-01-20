Federica Brignone è tornata! “Sono felice, mi manca un po’ di fiducia, in alcune curve frenavo”

292 giorni dopo il terribile infortunio rimediato in Val di Fassa durante i Campionati Italiani, Federica Brignone è tornata in gara oggi in Coppa del Mondo conquistando un commovente sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz. La campionessa iridata in carica della specialità è andata al di là ogni aspettativa, disputando due manche solide (aveva il pettorale 13 nella prima discesa) e chiudendo con un distacco di 1″23 dalla vincitrice austriaca Julia Scheib.

“Tagliare il traguardo e vedere luce verde, poi con tutta la tensione e le emozioni che ho vissuto oggi, è stato veramente difficile, quindi sono contentissima. Quale risultato immaginavo ieri? Non ci avevo neanche pensato, ero solo emozionata di essere qua (sorride, ndr)“, le prime dichiarazioni a caldo della Tigre di La Salle ai microfoni della Rai.

La detentrice della Sfera di Cristallo ha confermato di voler proseguire nei prossimi giorni i suoi allenamenti a Cortina, rinunciando quindi al gigante del 24 gennaio a Spindleruv Mlyn: “Oggi ne parleremo ancora ma penso che il programma sia sempre quello di tornare a Cortina e fare velocità. Voglio vedere se in velocità riesco a partecipare intanto alle gare, poi vedremo. Comunque c’è bisogno di prendere un po’ di confidenza e tirare“.

Sulle sensazioni provate oggi in gara sull’Erta tra le porte larghe: “Alla fine mi manca un po’ osare, lo faccio per due o tre curve e poi ne freno una. Mi sono accorta di averlo fatto tanto nella seconda manche, nella prima non ne parliamo. Sicuramente mi manca ancora quella fiducia lì. Intanto lascio San Vigilio felice, poi sulla fiducia non lo so, lo vedrò con calma più avanti“.