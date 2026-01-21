Federica Brignone e Sofia Goggia saltano la trasferta a Spindleruv Mlyn! Anna Trocker e Giada D’Antonio tra le convocate dell’Italia

L’Italia farà a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia sulle nevi di Spindleruv Mlyn tra sabato 24 e domenica 25 gennaio in occasione della quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Le due stelle del movimento azzurro hanno scelto infatti di rinunciare alla scomoda trasferta in Cechia per concentrarsi sugli allenamenti in vista delle prossime gare veloci (Crans Montana dal 28 gennaio al 1° febbraio) e soprattutto in ottica olimpica.

A Spindleruv Mlyn è in programma un gigante nella giornata di sabato 24 ed uno slalom speciale domenica 25 gennaio. In assenza di Goggia e Brignone, la Nazionale italiana schiererà tra le porte larghe Asja Zenere, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Sophie Mathieu, Anna Trocker, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Della Mea, Trocker e Collomb saranno in gara poi anche tra i pali stretti insieme a Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. Nuova chance nel circuito maggiore dunque per le giovanissime Trocker e D’Antonio, che sognano un exploit a sorpresa soprattutto in slalom per provare a strappare in extremis la convocazione ai Giochi di Milano Cortina 2026.