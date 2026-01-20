HA RIVISTO LA LUCE! Federica Brignone da non credere: podio vicino a Kronplatz! Fuori Goggia

Sara Hector comanda la classifica dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, ma l’attesa era tutta per Federica Brignone, che torna in gara 292 giorni dopo quel terribile infortunio durante i campionati italiani. La valdostana ha concluso settima, ma il risultato conta fino ad un certo punto, perchè finalmente lo sci italiano riabbraccia la sua campionessa, soprattutto al pensiero che tra qualche settimana cominceranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pista Erta di Kronplatz è difficilissima e si è aggiunta una tracciatura del tecnico svizzero che ha reso ancora più complicato il tutto. Gli errori per Federica ci sono stati, ma era anche normale al ritorno dopo così tanto tempo, ma in certi momenti si è rivista la vera Brignone che può anche sognare addirittura una Top-5, un risultato davvero difficile anche solo da ipotizzare ad inizio gara.

Tornando alla prima manche come detto Sara Hector è al comando della classifica, facendo la differenza soprattutto nell’ultimo tratto. La svedese ha preceduto di 15 centesimi Camille Rast e di 39 l’austriaca Julia Scheib. La vittoria ed il podio dovrebbero giocarselo queste tre atlete, visto che i distacchi poi diventano decisamente più ampi.

Infatti al quarto posto c’è Mikaela Shiffrin, ma l’americana ha accusato un ritardo di 89 centesimi, precedendo la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0.97) e la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.09). Al settimo posto c’è proprio Federica Brignone (+1.18), con l’azzurra che forse è partita un po’ con il freno a mano tirato, per poi liberarsi di tutta la tensione emotiva per il ritorno. Un po’ di sbavature nel finale le hanno fatto perdere qualche decimo di troppo.

Ottava l’americana Paula Moltzan (+1.47) davanti alla canadese Valerie Grenier (+1.76). A completare la Top-10 c’è Lara Della Mea (+1.89), ma la nativa di Tarvisio ha perso nove decimi nel solo ultimo intermedio ed era in lizza davvero per un gran risultato. Dodicesima Asja Zenere (+2.23) ed anche lei può recriminare per un grave errore nell’ultimo tratto di pista, lasciando giù sul tracciato oltre un secondo. Purtroppo è durata poche porte la prima manche di Sofia Goggia, che si è inclinata su una porta verso destra ed è uscita. Continua dunque il momento negativo per la bergamasca.

Si è qualificata per la seconda manche anche Alice Pazzaglia, che ha chiuso al 24° posto (+3.13). Più indietro Ilaria Ghisalberti (36ma, +4.17), Ambra Pomaré (44ma, +5.47) e Anna Trocker (46ma, +5.65), alla sua seconda gara della carriera in Coppa del Mondo. Purtroppo è uscita Giorgia Collomb.