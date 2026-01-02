Federica Brignone assapora il rientro in Coppa del Mondo: “È ora di tornare con le ragazze!”

Federica Brignone ha annunciato su Instagram di essere tornata a sciare tra le porte di gigante ed è ormai prossima al rientro in gruppo: l’azzurra nelle ultime settimane ha lavorato tra Valgrisenche e Courmayeur ed ora è pronta a tornare ad allenarsi con la squadra di Coppa del Mondo.

Nel post odierno l’azzurra, infatti, oltre ai ringraziamenti di rito allo staff che l’ha seguita ed alle piste che l’hanno ospitata, infatti, ha scritto scrive: “Di nuovo tra le porte dopo tanto tempo, allenarsi a casa è stato fantastico! Ora è il momento di tornare con le ragazze“.

Le date che ora sembrano essere papabili per il rientro agonistico di Federica Brignone sono quelle delle tappe italiane della Coppa del Mondo, con le gare veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, con discesa e superG, e la gara infrasettimanale di Kronplatz, col gigante del 20 gennaio.

IL POST SU INSTAGRAM DI FEDERICA BRIGNONE