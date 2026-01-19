Coppa del Mondo
Federica Brignone anticipa su Instagram il rientro in gigante? Indetta una conferenza stampa in tarda mattinata
Federica Brignone è stata convocata per il gigante in programma domani a Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la FISI ha fatto sapere che l’azzurra deciderà se prendere parte alla gara soltanto dopo la sciata del mattino.
Alle ore 12.00, intanto, è stata fissata una conferenza stampa a San Vigilio di Marebbe, mentre il sorteggio pubblico dei pettorali dei primi due gruppi di merito si terrà a Brunico alle 18.30: l’azzurra, scivolata al nono posto nella World Cup Starting List della specialità, riceverà un numero tra l’8 ed il 15.
Brignone, intanto, pare aver anticipato la notizia del rientro in gara con due stories su Instagram: in un video si mostrano gli ultimi giorni di allenamento dell’azzurra, mentre in una foto si vede l’italiana in azione tra le porte di gigante.