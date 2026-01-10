FANTASTICA VERENA HOFER! Podio straordinario a Winterberg, vince Hannah Prock

Verena Hofer si conferma e centra un altro podio! Hannah Prock si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2026, ma l’azzurra conferma il suo ottimo momento di forma conquistando una terza posizione di alto livello che va a fare il paio con il podio di Park City di inizio stagione.

Sul budello teutonico il successo è andato, come detto, all’austriaca Hannah Prock con il tempo complessivo di 1:51.885 (56.005 miglior tempo nella prima manche e 55.800, la più veloce anche nella seconda) con un margine di vantaggio di 87 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz (56.036 e 55.936) mentre completa il podio a 365 la nostra Verena Hofer (56.180 nella prima manche e si migliora nella seconda in 56.070).

Quarta posizione per l’austriaca Lisa Schulte (56.226 e 56.089) a 430 millesimi, quinta per la statunitense Summer Britcher (56.203 e 56.324) a 642 mentre è sesta la tedesca Anna Berreiter (56.453 e 56.123) a 691. Settima posizione per la lettone Elina Ieva Bota (56.334 e 56.272) a 721 millesimi, ottava la svizzera Natalie Maag (56.494 e 56.160) a 769, quindi nona la lettone Kendija Aparjode (56.479 e 56.354) a 948, mentre completa la top10 l’atleta indipendente Daria Olesik (56.524 e 56.331). Si ferma in 11a posizione la nostra Sandra Robatscher (56.462 e 56.407) a 984 millesimi, mentre è 13a Alexandra Oberstolz (56.445 e 56.489) a 1.049. Eliminata già nella prima manche, invece, Nina Zoeggeler 22a in 57.060.

A questo punto la classifica generale, dopo cinque appuntamenti disputati, vede al comando Hannah Prock con 331 punti contro i 329 di Julia Taubitz. Terza Summer Britcher con 325,