F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio Barcellona ospiterà la prima finestra non ufficiale di test della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Gli undici team del circus hanno prenotato la pista catalana per effettuare uno shakedown a porte chiuse in cui potranno finalmente portare in pista le macchine che apriranno il nuovo ciclo tecnico regolamentare.

Il circuito di Montmelò sarà off-limits per tifosi e stampa, quindi bisognerà attendere ancora un paio di settimane per vedere i primi test collettivi ufficiali in Bahrain delle nuove Formula Uno. Il tracciato spagnolo consentirà alle squadre di raccogliere dati preziosi per avere una miglior base di partenza in vista delle due finestre successive di test (entrambe a Sakhir, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto verso il debutto stagionale previsto in Australia dal 6 all’8 marzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei test invernali della Formula Uno a Barcellona. Lo shakedown catalano si svilupperà da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, ma ogni team avrà a disposizione al massimo tre giornate di lavoro in pista. I collaudi si svolgeranno a porte chiuse, quindi non saranno visibili in tv o streaming.

CALENDARIO TEST BARCELLONA 2026 F1

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio (ogni squadra potrà girare al massimo per tre giornate)