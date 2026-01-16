F1, Red Bull e Racing Bulls presentano il 2026 in casa Ford

Red Bull Racing ha presentato in Michigan in quel di Detroit la propria livrea che userà nella stagione 2026 del Mondiale F1. La monoposto è stata svelata a casa di Ford Racing, marchio pronto per lottare insieme a Red Bull Powertrains ed alla compagine austriaca per il Mondiale che inizierà a marzo dall’Australia a Melbourne.

Max Verstappen, in azione con il n. 3 e non più con il n. 1, si prepara per condividere il box con Isack Hadjar, francese che prende il posto di Yuki Tsunoda. L’obiettivo è chiaro: tornare ad imporsi sulla concorrenza dopo aver ceduto entrambi i trofei della massima formula a McLaren.

Presente chiaramete anche il team principal Laurent Mekies, chiamato al primo anno a tempo pieno dopo un 2025 ricco di cambiamenti. Durante l’evento statunitense hanno partecipato anche il Presidente esecutivo della Ford Motor Company Bill Ford, il direttore tecnico di Red Bull Powertrains Ben Hodgkinson e il direttore tecnico della Red Bull Racing Pierre Waché.

La RB22 presenta una colorazione che richiama al ‘blu’ di Ford Racing. La casa dall’Ovale Blu spicca nella nuova livrea, molto più di un ‘semplice partner’ per l’équipe di Milton Keynes.

Nel corso della notte è stata svelata anche la livrea di Racing Bulls, compagine che resta direttamente collegata a Red Bull Racing. Liam Lawson accolgie il giovane promettente Arvid Lindblad, britannico al debutto assoluto nella massima formula con la compagine di Faenza.

Come nel 2025 sarà il bianco protagonista sulle fiancate della realtà citata. Anche in questo caso non può mancare un chiaro riferimento a Ford subentra ad Honda come motorista.

Cresce ora l’attesa per vedere le altre squadre presentare i propri colori in vista del debutto in pista. Ricordiamo che i test di Barcellona (Spagna) sono dietro l’angolo, una prima sessione collettiva è infatti indetta dal 26-30 gennaio prima del trasferimento verso il Bahrain per altre sei fondamentali giornate di prove in vista dell’opening round di Albert Park.