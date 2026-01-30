F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 30 gennaio, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 30 gennaio, si andranno a concludere i Test di Barcellona riservati alla F1. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina chilometri di Barcellona, vivremo le ultime otto ore di lavoro in pista in questa sessione di test assolutamente particolare. Gli spunti di interesse non mancheranno ma, oggettivamente, le scuderie inizieranno a fare sul serio, ed avere le prime risposte realistiche, solamente dai prossimi appuntamenti.

Ricordiamo che il tracciato catalano sarà rigorosamente off-limits per tifosi e media: i test infatti non saranno visibili né in tv né in streaming, e non è prevista alcuna copertura in diretta. Per questo motivo, per vedere le nuove Formula 1 in azione bisognerà attendere i test ufficiali collettivi in Bahrain, in programma nelle settimane successive. Ricordiamo che si tornerà in azione nelle due finestre ufficiali di test a Sakhir (dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto del debutto stagionale in Australia, previsto all’Albert Park di Melbourne dal 6 all’8 marzo 2026.

Come seguire l’evento? Per i test di Barcellona non sono previste coperture in tv o streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito, nel dettaglio, il calendario completo, il programma giorno per giorno e tutte le informazioni su dove vedere (o non vedere) in tv e streaming i Test di F1 2026 a Barcellona.

PROGRAMMA TEST BARCELLONA F1 OGGI

Venerdì 30 gennaio

Ore 09:00 – 13:00 sessione mattutina a Barcellona (Spagna)

Ore 14:00 – 18:00 sessione pomeridiana a Barcellona (Spagna)

PROGRAMMA TEST BARCELLONA OGGI: COME SEGUIRLI IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta live testuale: OA Sport