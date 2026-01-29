F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 29 gennaio, tv, programma, streaming

Il circuito di Montmelò si appresta ad ospitare la quarta e penultima giornata dei test collettivi privati della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-4 dello shakedown catalano si preannuncia abbastanza interessante per via del debutto dell’Aston Martin e della probabile contemporanea presenza in pista di vari top team come Ferrari, Mercedes e McLaren.

La Scuderia di Maranello ed il team di Woking saranno sicuramente impegnate tra oggi e domani, mentre la squadra guidata da Toto Wolff ha ancora a disposizione una sola giornata di test a Barcellona (ogni compagine ne aveva un massimo di tre sulle cinque in programma) e potrebbe anche scegliere di concludere il suo shakedown venerdì rinunciando quindi all’attività in pista odierna.

La quarta giornata dello shakedown catalano andrà in scena oggi dalle 9.00 alle 18.00, con un’ora di pausa dalle 13.00 alle 14.00 e la possibilità di interrompere la sessione pomeridiana alle 17.00 in caso di scarsa visibilità. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le informazioni su dove vedere (o non vedere in questo caso) in tv e streaming il day-4 dei Test di F1 2026 a Barcellona.

TEST F1 BARCELLONA 2026 OGGI

Giovedì 29 gennaio

9.00 – 13.00 sessione mattutina a Barcellona (Spagna)

14.00 – 18.00 sessione pomeridiana a Barcellona (Spagna)

PROGRAMMA TEST F1 2026 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.