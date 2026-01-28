F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 28 gennaio, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 28 gennaio, terza giornata dedicata ai test pre-season di F1 sul circuito di Barcellona (Spagna). Proseguono le prove a porte chiuse dei team, alle prese col lavoro in pista e fuori sulle nuove monoposto. Vetture, come dichiarato ieri dal monegasco Charles Leclerc, completamente nuove e diverse dalle precedenti e tali da richiedere un intervento molto accurato.

Ferrari che ieri ha iniziato il proprio programma, alternando i due piloti alla guida, per avere dei feedback sul processo di sviluppo da impostare. I tempi annotati valgono quello che valgono anche perché la pioggia è arrivata e le letture possono essere differenti a seconda dei momenti in cui si è potuto girare sul circuito catalano.

Vedremo se quest’oggi ci saranno dei riscontri più interessanti e se le monoposto avranno modo di trascorrere più tempo in pista, utile anche ai team per annotare i dati. In Spagna, la tabella di marcia è soprattutto basata sulla comparazione tra informazioni sul tracciato e quella al simulatore, per comprendere la correlazione che c’è.

La terza giornata dello shakedown in terra iberica andrà in scena oggi dalle 9.00 alle 17.00, con un’ora di pausa dalle 13.00 alle 14.00 e la possibilità estendere la sessione fino alle 18.00 luce permettendo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le informazioni su dove vedere (o non vedere in questo caso) in tv e streaming il day-3 dei test di F1 2026 a Barcellona.

TEST F1 BARCELLONA 2026 IN TV

Mercoledì 28 gennaio

09:00 – 13:00 sessione mattutina a Barcellona (Spagna)

14:00 – 18:00 sessione pomeridiana a Barcellona (Spagna)

PROGRAMMA TEST F1 2026 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport