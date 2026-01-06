F1, Mercedes annuncia data e modalità di presentazione della nuova W17

Poco tempo per le scuderie di F1, nella preparazione al prossimo Mondiale. Il campionato della rivoluzione tecnica, con macchine e power unit di generazione diversa, tanta curiosità sta alimentando tra gli appassionati. Secondo alcuni rumours, Mercedes avrebbe trovato una maniera per sfruttare una zona grigia delle norme e avere un beneficio in termini di potenza.

Lo scopriremo nelle prossime settimane, pensando ai primi test a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio a Barcellona. Prima di questa scadenza bisognerà togliere i veli sulla nuova W17 e, a questo proposito, sarà una presentazione a “piccole dosi”. Cosa significa? Il team anglo-tedesco, infatti, mostrerà al pubblico le prime immagini della nuova vettura giovedì 22 gennaio, ma solo attraverso dei render, prima della partenza per la Catalogna.

Al termine delle prove in Spagna è stato programmato l’evento ufficiale di lancio della vettura con la Stella a tre punte, che George Russell e Kimi Antonelli sperano sia assai performante. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 2 febbraio e sarà trasmessa via streaming sui canali ufficiali della squadra.

Non manca curiosità sul capire in che modo la Mercedes sia riuscita a tradurre il regolamento 2026 nel suo progetto. Ricordiamo che la squadra di Brackley ha vissuto annate complicate per l’oggettiva difficoltà nel comprendere il potenziale delle macchine a effetto suolo. Qualcosa cambierà?