F1, Lewis Hamilton: “C’è molto da imparare, ma abbiamo raccolto dati preziosi. Processo fin qui produttivo”

Lewis Hamilton ha completato ben 85 giri nella sessione mattutina della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona, per un totale di quasi 400 chilometri percorsi sull’asciutto. Day-4 molto importante dunque per l’inglese della Ferrari, che non aveva ancora potuto provare la nuova SF-26 con gomme slick a causa della pioggia caduta martedì sulla pista catalana.

“È stato positivo poter finalmente girare sull’asciutto e continuare a portare avanti il nostro programma. Con questi regolamenti tutto è nuovo e le vetture sono molto diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati, con un carico aerodinamico inferiore, quindi c’è molto da imparare“, ha detto il sette volte campione del mondo al sito ufficiale del team emiliano.

“L’aspetto più positivo finora è stato il numero di giri che siamo riusciti a completare, e per questo il merito va ai ragazzi in fabbrica, che hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo potuto raccogliere dati preziosi, capire meglio la vettura e iniziare ad andare in una direzione chiara. È ancora presto, ma il processo è stato fin qui produttivo: continuiamo a imparare, ad affinare e a progredire passo dopo passo“, le parole di Hamilton a fine giornata in attesa di tornare in azione domani per le ultime ore dello shakedown al Montmelò.