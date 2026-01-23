F1, la nuova Ferrari si ferma in pista a Fiorano con Hamilton: cosa é successo

Nel mondo della F1, la giornata odierna ha rappresentato la prima uscita pubblica della nuova Ferrari-SF26, la monoposto rossa che vedremo in pista nella prossima stagione. Dopo settimane di attesa, la scuderia di Maranello ha infatti reso pubbliche le immagini della vettura che esordirà ai test di Barcellona e che si spera possa far sognare i tanti appassionati della rossa.

I piloti, dopo la presentazione alla stampa, hanno anche potuto provare sul circuito di Fiorano la nuova Ferrari che si presenta anche con una punta di bianco nella parte posteriore. Il primo a saggiare la monoposto è stato Lewis Hamilton, atteso da una stagione di riscatto. Il sette volte campione del mondo ha compiuto diversi giri della pista, prima di fermarsi bruscamente poco prima dei box, scatenando le domande dei tanti tifosi.

La vettura, come poi chiarito anche da Sky Sport, non ha avuto nessun guasto ma lo stop anticipato è stata solo una scelta di gestione. Lo shakedown di una monoposto è infatti sottoposto a regole dure da parte della FIA che concede alle scuderie solo 15 km totali, da dividere tra i due piloti. Risolto il mistero sullo stop, resta solo da valutare la nuova Ferrari in pista nei prossimi test.