F1, la McLaren svela la data della presentazione della vettura 2026 che proverà a difendere il doppio titolo

La McLaren che difenderà il doppio titolo conquistato quest’anno sarà presentata nella giornata del 9 febbraio. La vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2026, quindi, sarà svelata per ultima, assieme all’Aston Martin. Esattamente lunedì 9 febbraio alle ore 16.00 italiane direttamente dal Bahrain International Circuit di Sakhir laddove si disputeranno i test pre-stagionali a porte aperte.

C’è ovviamente una attesa estrema attorno alla scuderia di Woking che, nella stagione appena conclusa, ha conquistato in largo anticipo il titolo costruttori, mentre Lando Norris ha centrato il suo primo trionfo personale. La MCL40A, quindi, si prepara per un nuovo campionato nel quale proverà nuovamente a dominare la scena con Oscar Piastri che cercherà di rifarsi dopo il crollo della fase conclusiva della stagione 2025.

Anche se il Mondiale di Formula Uno 2026, quello della tanto attesa rivoluzione tecnica, prenderà il via solamente domenica 8 marzo con il Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, la presentazione della scuderia McLaren sarà un momento fondamentale della nuova annata. Un team che negli ultimi anni ha impressionato e dominato la scena e che dimostra di non avere la minima intenzione di anticipare i tempi.

La nuova monoposto che sarà messa in mano a Lando Norris e Oscar Piastri sarà svelata dopo i test a porte chiuse che si disputeranno a Barcellona a fine gennaio. Come detto in precedenza l’attesa sarà notevole. La scuderia color papaya cercherà di ripartire da dove aveva lasciato, ovvero da una monoposto pressoché perfetta e da un doppio titolo storico. La rivoluzione tecnica metterà in crisi questo dominio tecnico? La speranza di Zak Brown e Andrea Stella è di ripartire di slancio per una nuova annata da protagonisti. Intanto segniamoci queste date: 9 febbraio la presentazione della nuova vetta, 8 marzo il via del campionato.