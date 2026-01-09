F1, la Ferrari ufficializza il nome della vettura che prenderà parte al Mondiale 2026

Si chiamerà SF-26 la Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2026. Non si tratta di una grande sorpresa, perché va a proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni a livello di nomi, ma è il primo vero passo in direzione della nuova stagione per quanto riguarda la scuderia di Maranello.

Fino ad oggi la nuova vettura del Cavallino Rampante era denominata “progetto 678” mentre da oggi ha preso ufficialmente la dicitura di SF-26. La monoposto tinta di rosso sarà presentata a Fiorano il prossimo 23 gennaio e inizierà a muovere i primi passi verso la nuova annata che, giova ricordarlo, vedrà una serie corposa di test pre-stagionali vista la rivoluzione tecnica che entrerà in vigore nel 2026.

Il primo test si terrà sul tracciato del Montmelò vicino a Barcellona dal 26 al 30 gennaio e sarà in forma privata. Dopodiché ci si trasferirà in Bahrain sulla pista di Sakhir per ulteriori due test, il primo dall’11 al 13 febbraio, quindi il secondo dal 18 al 20. A quel punto tutta la concentrazione si sposterà verso l’esordio stagionale che sarà rappresentato dal Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne nel fine settimana dell’8 marzo.

Non è ancora dato a sapersi come sarà, non si sa se sarà competitiva ma, per il momento, sappiamo quale sarà il nome della vettura che andrà tra le mani di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una macchina chiamata a cancellare il pessimo 2025 che ha visto la Ferrari chiudere senza nemmeno una vittoria (e il Re Nero senza nemmeno un podio all’attivo) ed a portare il team emiliano nella nuova era della Formula Uno da protagonista. Un altro “buco nell’acqua”, infatti, potrebbe portare a conseguenze pesanti ad ogni livello dai piloti fino ad arrivare al team principal.