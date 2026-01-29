F1, Kimi Antonelli: “Abbiamo avuto i nostri problemi, ma è stato uno shakedown positivo”

Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo per Mercedes lo shakedown di Barcellona, che ha inaugurato la pre-season in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il day-4 dei test catalani si è concluso con il miglior tempo assoluto di George Russell, che ha messo a segno il best lap dell’intera settimana in 1’16″445, mentre Kimi Antonelli ha ottenuto il secondo riscontro cronometrico di giornata in 1’17″081 al volante della W17.

“Nel complesso è stato uno shakedown positivo per noi. Abbiamo avuto i nostri problemi, ma siamo riusciti a risolverli e questo non ha limitato più di tanto il nostro chilometraggio. Abbiamo completato molti giri e oggi sono riuscito a farne altri 90 nella sessione mattutina“, dichiara il diciannovenne bolognese al sito ufficiale del team dopo la sua terza e ultima giornata in pista al Montmelò.

“Sono chilometri utili per aiutarci a migliorare la nostra conoscenza della W17 e raccogliere molti dati. Oggi ci siamo concentrati sulle gomme C3, ma ancora su run più lunghi piuttosto che su qualsiasi cosa legata alla prestazione pura. Siamo riusciti a capire un po’ meglio come la macchina e la power unit reagiscono ad alcune diverse opzioni di assetto“, spiega Kimi.

“Adesso non vedo l’ora di avere qualche giorno per lavorare con la squadra e metabolizzare tutto quello che è successo a Barcellona. Non vedo l’ora di tornare in macchina in Bahrain per il primo test ufficiale e proseguire il viaggio verso l’inizio della stagione. Arriveremo lì con una buona conoscenza della vettura e speriamo di poter ripartire al meglio“, il commento del driver emiliano verso i prossimi test ufficiali di Sakhir a metà febbraio.