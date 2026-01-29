F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”

Charles Leclerc ha totalizzato 89 giri al volante della SF-26 nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona per la Formula Uno verso il Mondiale 2026. Il monegasco della Ferrari ha chiuso il day-4 in terza posizione assoluta con un miglior crono personale di 1’18″223, molto distante dalle prestazioni della Mercedes ma davanti a tutti gli altri competitor in un contesto in cui non bisogna dare troppo peso alle performance.

“È stato positivo poter avere una giornata completa in condizioni più rappresentative. Con questi regolamenti tutto è nuovo, quindi c’è molto da imparare e da scoprire, e il modo di guidare la vettura è piuttosto diverso rispetto a quanto a cui eravamo abituati negli ultimi anni. È una vera sfida, ma anche un’opportunità per affrontare le cose in modo diverso“, dichiara il nativo del Principato.

“Mi sento sempre più a mio agio in macchina, anche se la gestione dei nuovi sistemi, in particolare con il maggiore contributo della parte elettrica della power unit, è impegnativa. In questa fase non guardiamo alle prestazioni, ma al completamento della nostra checklist e alla comprensione della vettura nel modo più approfondito possibile. C’è ancora molto da fare, ma siamo in linea con il nostro programma, e questo è incoraggiante nel nostro lavoro in vista del prossimo test in Bahrain“, aggiunge Leclerc al sito ufficiale della Rossa.