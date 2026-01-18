Short Track
Europei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, domenica 28 gennaio, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi), assisteremo alle ultime finali che definiranno il quadro in questa rassegna continentale. L’Italia cercherà di conquistare altri podi, dopo le tre medaglie di ieri (1 argento, 2 bronzi)
Fari puntati sui 1000 metri maschili dove Pietro Sighel, il migliore nel World Tour in questa specialità, cercherà di lasciare il segno. Un impiego limitato nei campionati del 26enne trentino, per una preparazione strettamente incentrata sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Tuttavia, c’è da scommettere che l’atleta azzurro andrà oltre il suo 100% attuale per conquistare il titolo.
Ambizioni ci sono anche al femminile dove Elisa Confortola e Arianna Fontana hanno le carte in regola per lasciare il segno. In particolare, la campionessa valtellinese vorrebbe chiudere l’esperienza in questa manifestazione con almeno un podio individuale. Da considerare poi gli atti conclusivi della staffetta mista e di quella maschile in cui le possibilità dell’Italia non sono poche.
La terza e ultima giornata degli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi, domenica 18 gennaio. E’ prevista la copertura televisiva per questo day-3 su RaiSport HD dalle 14:10 alle 15:20, mentre in streaming ci sarà la trasmissione su RaiPlay Sport 3 a partire dalle 13:35, su Discovery+ dalle 13:30 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.
EUROPEI SHORT TRACK 2026 OGGI
Domenica 18 gennaio
10:45 1500 m donne – Ripescaggi
10:55 1000 m uomini – Ripescaggi
11:15 500 m donne – Ripescaggi
11:44 1000 m uomini – Ripescaggi
13:35 staffetta mista – Finali
14:13 1500 m donne – Semifinali
14:31 1000 m uomini – Quarti di finale
14:48 1500 m donne – Finali
15:26 1000 m uomini – Semifinali
15:35 500 m donne – Quarti di finale
15:50 1000 m uomini – Finali
16:08 500 m donne – Semifinali
16:33 500 m donne – Finali
16:51 staffetta uomini – Finali
ITALIANI IN GARA
Domenica 18 gennaio
10:45 1500 m donne – Ripescaggi
10:55 1000 m uomini – Ripescaggi
11:15 500 m donne – Ripescaggi
11:44 1000 m uomini – Ripescaggi
13:35 staffetta mista – Finali – Italia
14:13 1500 m donne – Semifinali – Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola
14:31 1000 m uomini – Quarti di finale – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
14:48 1500 m donne – Finali
15:26 1000 m uomini – Semifinali
15:35 500 m donne – Quarti di finale – Martina Valcepina, Arianna Fontana, Chiara Betti
15:50 1000 m uomini – Finali
16:08 500 m donne – Semifinali
16:33 500 m donne – Finali
16:51 staffetta uomini – Finali – Italia
PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD dalle 14:10 alle 15:20.
Diretta streaming: RaiPlay Sport 3 dalle 13:35; Discovery+ dalle 13:30 e canale Youtube Skating ISU.
Diretta testuale: OA Sport