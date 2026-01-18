Europei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 28 gennaio, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi), assisteremo alle ultime finali che definiranno il quadro in questa rassegna continentale. L’Italia cercherà di conquistare altri podi, dopo le tre medaglie di ieri (1 argento, 2 bronzi)

Fari puntati sui 1000 metri maschili dove Pietro Sighel, il migliore nel World Tour in questa specialità, cercherà di lasciare il segno. Un impiego limitato nei campionati del 26enne trentino, per una preparazione strettamente incentrata sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Tuttavia, c’è da scommettere che l’atleta azzurro andrà oltre il suo 100% attuale per conquistare il titolo.

Ambizioni ci sono anche al femminile dove Elisa Confortola e Arianna Fontana hanno le carte in regola per lasciare il segno. In particolare, la campionessa valtellinese vorrebbe chiudere l’esperienza in questa manifestazione con almeno un podio individuale. Da considerare poi gli atti conclusivi della staffetta mista e di quella maschile in cui le possibilità dell’Italia non sono poche.

La terza e ultima giornata degli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi, domenica 18 gennaio. E’ prevista la copertura televisiva per questo day-3 su RaiSport HD dalle 14:10 alle 15:20, mentre in streaming ci sarà la trasmissione su RaiPlay Sport 3 a partire dalle 13:35, su Discovery+ dalle 13:30 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

EUROPEI SHORT TRACK 2026 OGGI

Domenica 18 gennaio

10:45 1500 m donne – Ripescaggi

10:55 1000 m uomini – Ripescaggi

11:15 500 m donne – Ripescaggi

11:44 1000 m uomini – Ripescaggi

13:35 staffetta mista – Finali

14:13 1500 m donne – Semifinali

14:31 1000 m uomini – Quarti di finale

14:48 1500 m donne – Finali

15:26 1000 m uomini – Semifinali

15:35 500 m donne – Quarti di finale

15:50 1000 m uomini – Finali

16:08 500 m donne – Semifinali

16:33 500 m donne – Finali

16:51 staffetta uomini – Finali

ITALIANI IN GARA

13:35 staffetta mista – Finali – Italia

14:13 1500 m donne – Semifinali – Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola

14:31 1000 m uomini – Quarti di finale – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

14:48 1500 m donne – Finali

15:26 1000 m uomini – Semifinali

15:35 500 m donne – Quarti di finale – Martina Valcepina, Arianna Fontana, Chiara Betti

15:50 1000 m uomini – Finali

16:08 500 m donne – Semifinali

16:33 500 m donne – Finali

16:51 staffetta uomini – Finali – Italia

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 14:10 alle 15:20.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3 dalle 13:35; Discovery+ dalle 13:30 e canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport