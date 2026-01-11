Europei pallanuoto 2026, l’Italia debutta contro la Turchia

La preparazione è terminata. Cresce l’ adrenalina di chi avverte la giusta tensione prima dell’esordio nella competizione ufficiale e non vede l’ora di iniziare il cammino nel migliore dei modi. Nella prima giornata del girone D degli Europei di pallanuoto l’Italia affronta a Belgrado la Turchia, fischio d’inizio previsto domani alle 12:45.

Il Settebello reduce dagli ottimi risultati ottenuti in sede di preparazione, deve iniziare il torneo con il piglio giusto, ma può sfruttare il calendario, almeno sulla carta, decisamente agevole per perfezionare la condizione atletica e rodare gli automatismi di gioco in vista del momento decisivo della manifestazione.

La prima partita, come di consueto, aiuterà i giocatori a rompere il ghiaccio, ad entrare nel torneo nel modo migliore e a prendere i riferimenti con il campo di gioco. Determinante però tenere alta la tensione per cercare di convincere e vincere con la maggior differenza reti possibile in ottica seconda fase.

Ragionevole pensare che il CT Sandro Campagna, costretto a fare a meno dello squalificato Matteo Iocchi Gratta, possa concedere ampio minutaggio all’intera rosa per portare ad un livello omogeneo tutte le risorse a propria disposizione in vista delle sfide più impegnative e consentire anche ai debuttanti di sciogliere la tensione con un impegno abbordabile.

L’avversario è ampiamente alla portata di una squadra che è animata da grande voglia di fare bene e di riconquistare quei piazzamenti di sua naturale pertinenza che mancano dall’argento iridato conquistato a Doha 2024, finale persa ai rigori contro la Croazia dopo aver subito il pareggio nei secondi finali.