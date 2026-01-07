Europei pallanuoto 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, programma, streaming

Mancano pochi giorni al via degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in calendario da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima fase a gironi le 16 squadre partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro.

L’Italia è inserita nel Gruppo D ed affronterà nella prima fase, nell’ordine, la Turchia, domenica 11 alle ore 12.45, la Slovacchia, martedì 13 alle ore 18.00, e la Romania, giovedì 15 alle ore 15.15. Le prime tre di ogni girone avanzeranno alla seconda fase.

Le dodici squadre ancora in corsa per il successo saranno suddivise in due gruppi da sei, al termine dei quali le prime due classificate andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto.

La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell'Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

Girone D: Turchia, Romania, Italia, Slovacchia.

PRIMA FASE A GIRONI

11/1/2026 – 1a GIORNATA

12:45 (D1 – D3) Turchia – Italia

13/1/2026 – 2a GIORNATA

18:00 (D4 – D3) Slovacchia – Italia

15/1/2026 – 3a GIORNATA

15:15 (D2 – D3) Romania – Italia

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: per i match dell’Italia su OA Sport.