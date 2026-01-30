Europa League, sorteggiati i playoff: il Bologna scopre l’avversaria, poi il possibile derby

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff di Europa League di calcio, il turno riservato alle squadre classificate dal nono al 24mo posto nel girone unico: si disputeranno dei match in modalità andata-ritorno, le otto vincitrici si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno le prime otto classificate, già ammesse alla fase a eliminazione diretta.

Il Bologna ha pescato il Brann: i ragazzi di Vincenzo Italiano sfideranno i norvegesi, contro cui hanno pareggiato per 0-0 nella League Phase lo scorso 6 novembre. I felsinei hanno evitato la Dinamo Zagabria, giocheranno la sfida d’andata a Bergen il 19 febbraio e ospiteranno gli scandinavi il 26 febbraio allo Stadio Dall’Ara. All’orizzonte un possibile derby italiano agli ottavi di finale: in caso di passaggio del turno, infatti, il Bologna se la dovrà vedere contro la Roma (già ammessa agli ottavi) o contro il Friburgo.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2026

PLAYOFF

Ludogorets vs Ferencvaros

GNK Dinamo vs Genk

Celtic Glasgow vs Stoccarda

Brann vs Bologna

Panathinaikos vs Viktoria Plzen

PAOL vs Celta Vigo

Fenerbahce vs Nottingham Forest

Lille vs Stella Rossa Belgrado