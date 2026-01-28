Basket, Venezia batte Cedevita e torna alla vittoria in EuroCup

La Reyer Venezia, dopo la sconfitta esterna contro l’Hamburg, torna a vincere in EuroCup 2025-2026. Nel match valido per la sedicesima giornata, i veneti sono riusciti a battere gli sloveni del Cedevita Olimpija, rimontando lo svantaggio del primo tempo e resistendo fino alla fine agli attacchi ospiti. Punteggio finale di 86-84 che vale il nono successo europeo della Reyer, la sesta in casa. Top scorer Jordan Parks con 22 punti.

Dopo i primi minuti di stallo, sono gli sloveni a andare significativamente per la prima volta in vantaggio. I quattro punti di fila di Hurt valgono il virtuale +8 prima che la tripla di Wiltjer riporti sotto i veneti. Gli ospiti però sembrano avere più energia e con Nikolic e Stewart volano sul +10. Poi gli sloveni infilano un nuovo parziale, concluso con un nuovo canestro di Nikolic (+14). A fine primo quarto, Cedevita è avanti 19-29.

La seconda frazione inizia con lo stesso copione; triple di Nikolic e Blazic e +16 ospite. La Reyer torna a segnare con Tessitori e con Cole (-12) e conclude un parziale di 10-0 che vale il -6. La tripla di Wiltjer vale il -5 ma gli sloveni sono abili a rimanere in vantaggio grazie ai canestri di Stewart. Nel finale, la Reyer rimane attaccata agli ospiti. All’intervallo lungo il punteggio recita 41-46 per la squadra di Lubiana.

Nella ripresa, alla tripla di Parks risponde Nikolic, prima che Wiltjer fissi il -2 Reyer. Grazie a sei punti consecutivi di Gibson gli sloveni rimangono in testa ma Wheatle segna i liberi del nuovo -2. Le squadre sfruttano bene i tiri liberi e ne segue un botta e risposta continuo che termina solo con la tripla di Wiltjer sulla sirena. A fine terzo quarto Cedevita è avanti 62-67.

Nella frazione finale, a Wiltjer risponde Skara prima che la tripla di Lever sigli il vantaggio Reyer. Con un’altra tripla di Candi, Venezia vola sul +5 ma gli sloveni rispondono con Radovic (-3). Paris segna il nuovo +5 ma Hurt e Stewart piazzano un parziale di 5-0 che vale il sorpasso a 1’13” dalla fine. La tripla di Wheatle vale il nuovo vantaggio veneto, prima che parta la sfida dalla lunetta. Al 2/2 di Hurt risponde il 2/2 di Parks e la Reyer va sul +2 a 35″ dalla sirena. Gibson segna due punti veloci ma il canestro di Wiltjer mette il punto esclamativo sulla vittoria di Venezia. Punteggio finale di 86-84 e vittoria Reyer.