Esordio vincente per Bolelli e Vavassori ad Adelaide, Johnson/Zielinski sconfitti e quarti prenotati

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la loro stagione 2026 con una vittoria. Il duo azzurro batte con il punteggio di 7-6(2) 6-2, nel secondo turno (per loro il primo) dell’ATP 250 di Adelaide la pericolosa coppia formata dal britannico Luke Johnson e dal polacco Jan Zielinski. Ora la difficile questione rappresentata dalla coppia Ecuador/Croazia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Nel primo set il riassunto è molto semplice: nessun break e neanche alcun deciding point. Non solo: si arriva solo due volte a 30, una volta per coppia. Il risultato inevitabile è il tie-break, nel quale gli italiani piazzano un parziale di sei punti consecutivi dallo 0-1 al 6-1 e, con quello, diventano irraggiungibili. Non per caso arriva il 7-2.

Per sommi capi il secondo set sembra poter riassumere quanto già visto nel primo, con le due coppie che sembrano sempre essere molto lontane da questioni di break e cose simili. Poi, improvvisamente, accade: Bolelli e Vavassori strappano il servizio sia all’uno che all’altro avversario, per involarsi verso un incoraggiante 6-2.

Nell’ora e 16 minuti di gioco basta un unico dato a rimarcare il motivo che porta Bolelli e Vavassori alla vittoria: vero, 68%-58% di prime in campo, ma per gli azzurri i punti vinti sulla prima equivalgono al 92%, 33/36.