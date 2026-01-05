Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell’Italia alla qualificazione per i quarti di finale della United Cup 2026, competizione a squadre che inaugura la tournée australiana di inizio stagione. La quotata coppia azzurra, capace di conquistare tre Slam di doppio misto nell’ultimo biennio, scenderanno in campo martedì 6 gennaio a Perth nell’ultimo atto della sfida tra il team italiano la Francia.

Dopo la sconfitta al debutto con la Svizzera, la formazione nostrana è costretta a vincere possibilmente 3-0 contro i francesi per regalarsi un ipotetico ripescaggio alla fase successiva del torneo in qualità di miglior seconda classificata tra i tre raggruppamenti di Perth. Errani e Vavassori saranno impegnati nel doppio misto, affrontando con ogni probabilità Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, valevole come terzo incontro della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Francia. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI-RAKOTOMANGA RAJAONAH/ROGER VASSELIN UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio

RAC Arena – Inizio alle ore 10.00

F. Cobolli vs A. Rinderknech

A seguire

J. Paolini vs L. Jeanjean

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-RAKOTOMANGA RAJAONAH/ROGER VASSELIN UNITED CUP 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.