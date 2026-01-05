Sport in tv
Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming
Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell’Italia alla qualificazione per i quarti di finale della United Cup 2026, competizione a squadre che inaugura la tournée australiana di inizio stagione. La quotata coppia azzurra, capace di conquistare tre Slam di doppio misto nell’ultimo biennio, scenderanno in campo martedì 6 gennaio a Perth nell’ultimo atto della sfida tra il team italiano la Francia.
Dopo la sconfitta al debutto con la Svizzera, la formazione nostrana è costretta a vincere possibilmente 3-0 contro i francesi per regalarsi un ipotetico ripescaggio alla fase successiva del torneo in qualità di miglior seconda classificata tra i tre raggruppamenti di Perth. Errani e Vavassori saranno impegnati nel doppio misto, affrontando con ogni probabilità Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, valevole come terzo incontro della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Francia. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ERRANI/VAVASSORI-RAKOTOMANGA RAJAONAH/ROGER VASSELIN UNITED CUP 2026
Martedì 6 gennaio
RAC Arena – Inizio alle ore 10.00
F. Cobolli vs A. Rinderknech
A seguire
J. Paolini vs L. Jeanjean
A seguire
Sara Errani/Andrea Vavassori vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin
PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-RAKOTOMANGA RAJAONAH/ROGER VASSELIN UNITED CUP 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Supertennis (in chiaro).
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX.
Diretta Live testuale: OA Sport.