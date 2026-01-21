Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro

Inizierà nel corso della prossima notte italiana il torneo di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis: l’Italia sarà rappresentata dalla coppia numero 1 del seeding, formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Sorteggio ostico per gli azzurri, che all’esordio saranno opposti alla tedesca Laura Siegemund ed al transalpino Edouard Roger-Vasselin. Ancora più duro, però, si preannuncia l’eventuale secondo turno, nel quale gli italiani potrebbero affrontare i campioni in carica, gli australiani Olivia Gadecki e John Peers, in tabellone con una wild card.

L’ipotetico quarto di finale potrebbe opporre Errani e Vavassori alla coppia numero 5 del seeding, composta dalla serba Aleksandra Krunic e dal croato Mate Pavic, mentre sono inseriti nella parte alta del tabellone anche la statunitense Taylor Townsend ed il croato Nikola Mektic, (coppia numero 4), possibili avversari degli azzurri in semifinale.

A presidiare la parte bassa del tabellone di doppio misto, invece, sono la brasiliana Luisa Stefani ed il salvadoregno Marcelo Arevalo, accreditati della seconda testa di serie, che potrebbero trovare sulla propria strada la coppia italiana soltanto nell’ultimo atto del torneo.

TABELLONE DOPPIO MISTO AUSTRALIAN OPEN 2026

S. Errani 1/A. Vavassori 1-L. Siegemund/E. Roger-Vasselin

O. Gadecki WC/J. Peers WC-V. Zvonareva/L. Miedler

G. Dabrowski/L. Johnson-M. Joint WC/M. Romios WC

T. Gibson WC/M. Ebden WC-A. Krunic 5/M. Pavic 5

T. Townsend 4/N. Mektic 4-F. Stollar/K. Krawietz

S. Hunter/H. Nys-E. Perez/F. Cabral

I. Khromacheva/C. Harrison-S. Hsieh/J. Zielinski

M. Inglis WC/J. Kubler WC-T. Mihalikova 8/L. Glasspool 8

S. Zhang 6/T. Puetz 6-N. Melichar-Martinez/Y. Bhambri

A. Panova/D. Pel-K. Siniakova/S. Verbeek

E. Routliffe/A. Goransson-K. Mladenovic/M. Guinard

K. Birrell WC/J. Smith WC-D. Schuurs 3/J. Cash 3

O. Nicholls 7/H. Patten 7-A. Danilina/J. Tracy

D. Krawczyk/N. Skupski-L. Fernandez WC/N. Kyrgios WC

A. Muhammad/E. King-G. Da Silva Fick WC/B. Bayldon WC

T. Preston WC/C. Hewitt WC-L. Stefani 2/M. Arevalo 2