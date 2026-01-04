Errani/Vavassori cedono a Bencic/Paul, Italia-Svizzera 1-2: azzurri aggrappati al ripescaggio in United Cup

Inizia in modo amaro la United Cup 2026 di tennis per l’Italia, sconfitta per 2-1 all’esordio dalla Svizzera, con gli elvetici che vincono il Gruppo C, mentre ora gli azzurri dovranno battere la Francia e sperare di essere la miglior seconda della città di Perth, andando così ad incrociare ai quarti la vincente del Gruppo A. Alla RAC Arena, infatti, il doppio misto decisivo sorride agli svizzeri Belinda Bencic e Jakub Paul (schierato come ieri al posto dell’annunciato Stan Wawrinka), i quali piegano al match tiebreak gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, sconfitti col punteggio di 7-5 4-6 [10-7] dopo un’ora e cinquanta minuti di aspra battaglia sportiva.

Nel primo set Bencic salva tre palle break nel terzo game e gli elvetici si scuotono, strappando poi il servizio a zero ad Errani ed allungando sul 3-1. Gli azzurri reagiscono immediatamente ed infilano tre game consecutivi, togliendo la battuta prima a Paul a 30 e poi a Bencic a 15, portandosi sul 4-3 con Errani al servizio. L’azzurra perde ancora la battuta, seppur al deciding point, poi è Paul a rifugiarsi al punto decisivo, con la Svizzera che sale sul 5-4. Vavassori annulla due set point col servizio e trova il 5-5, poi Bencic tiene la battuta e gli elvetici si portano sul 6-5. Errani cede nuovamente il servizio a 15 e Bencic/Paul incamerano la frazione sul 7-5 dopo 49 minuti.

Nella seconda partita cambia la musica: Errani e Vavassori scappano sul 3-0 pesante strappando la battuta dapprima a Paul al deciding point e poi a Bencic a quindici. Errani cede nuovamente il servizio e gli elvetici recuperano un break di ritardo, accorciando poi fino al 2-3. Bencic annulla tre palle break per il 2-5, la Svizzera si salva e poi toglie ancora la battuta ad Errani, trovando il 4-4. L’Italia torna avanti di un break, poi Vavassori è una sentenza in battuta e gli azzurri riequilibrano la contesa sul 6-4 in 46 minuti.

Nel match tiebreak l’Italia dallo 0-1 scappa sul 3-1 e poi gira sul 4-2, ma dopo il cambio di campo la Svizzera recupera il minibreak e poi passa a condurre sul 5-4. Si cambia nuovamente campo sul 6-6, poi gli elvetici allungano sul 9-6, vincendo entrambi i punti sul servizio di Errani. Vavassori annulla il primo match point con una risposta vincente, ma poi un dritto in rete di Errani consegna il successo alla Svizzera per 10-7 dopo un quarto d’ora.