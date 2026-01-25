Equitazione: Julien Epaillard festeggia nel salto ostacoli ad Amsterdam. Bucci vicino ai migliori

La decima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 (Western European League) ha eletto ad Amsterdam il suo vincitore. Sul tracciato olandese a imporsi è stato il fortissimo francese Julien Epaillard, medagliato col bronzo – a squadre – alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024.

Il transalpino, in sella al suo Donatello d’Auge, ha coperto sia il primo round sia il jump off senza errori arrivando a stampare il crono vincente, nella manche decisiva, di 39.87. Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato due assolute sorprese: lo svizzero Alain Jufer (numero 344 del ranking), secondo col tempo di 41.58 montante Dante MM, e il belga Niels Bruynseels (numero 129 del ranking), terzo avendo fatto fermare la clessidra a 42.71 con Delux van T & L.

Buone notizie e un po’ di rammarico per Piergiorgio Bucci. Il cavaliere azzurro infatti si è fermato al 13esimo posto, primo degli esclusi dallo spareggio per la vittoria: con Hantano come cavallo, Bucci è incappato in un errore che gli è costato 4 penalità in un percorso coperto in 69.73 secondi.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026 vede ora in testa lo stesso Epaillard, primo a quota 66 punti, davanti all’olandese Willem Greve (61) e al tedesco Richard Vogel (56).

Prossimo appuntamento con il circuito, in programma domenica 8 febbraio a Bordeaux.