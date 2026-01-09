Equitazione: Isabell Werth vince nel Grand Prix di dressage a Basile

La sesta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa Western European League, si è aperta a Basilea, in Svizzera, dove si è tenuta la gara di Grand Prix relativa alla specialità. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara elvetico.

A imporsi è stata la fortissima tedesca Isabell Werth: con una ripresa da 78.674%, la teutonica che ha montato Wendy de Fontaine, è riuscita a precedere tutta la concorrenza. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, si sono sistemati: la padrona di casa Charlotta Rogerson, in sella a Bonheur de la Vie (72.630 %), e uno degli altri rappresentanti della Germania in gara, ovvero Raphael Netz con il suo DSP Dieudonne (71.848 %).

Non vi erano italiani partecipanti in un concorso complessivamente da 14 binomi. Domani si torna in gara, sempre nell’ambito del dressage, ma questa volta con il Freestyle.

Domenica invece, Basilea diventerà la “capitale” del salto ostacoli: sarà il momento dell’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026.