Equitazione: Charlotte Fry, primo squillo nel Grand Prix di dressage ad Amsterdam

Il primo atto della 7a tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League) parla britannico. Ad Amsterdam infatti, la fortissima Charlotte Fry si è imposta nella prova di Grand Prix in un testa a testa intenso con una rivale.

La tre volte medagliata olimpica (tutti bronzi fra Tokyo 202o e Parigi 2024, 2 a squadre e 1 individuale) in sella a Glamourdale ha fatto segnare una ripresa di 80.000 punti percentuali netti anticipando di pochissimo la tedesca Isabell Werth, seconda a 79.131% montando Wendy de Fontaine; in un podio di super lusso completato da un’altra britannica, quella Becky Moody che ha chiuso al terzo posto (77.239% – Jagerbomb).

Non vi erano binomi italiani al via, in un concorso complessivamente da 15 partecipanti. Domani si torna sul campo di gara olandese per la competizione di Freestyle.

Domenica invece si cambierà specialità passando dal dressage al salto, per la FEI Jumping World Cup 2025-2026. In quel caso l’Italia sarà rappresentata, a difendere i colori azzurri sarà infatti Piergiorgio Bucci, che avrà a disposizione Casalia DG e Hantano.