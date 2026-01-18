Equitazione: Casadei chiude nella Top 10 a Lipsia. Il salto ostacoli premia Guerdat

Il nono appuntamento con la FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, si è concluso da pochi minuti a Lipsia. Grande spettacolo sul tracciato tedesco, in una gara che ha visto imporsi il fortissimo svizzero Steve Guerdat.

L’elvetico, in sella a Albfuehren’s Iashin Sitte, si è imposto al jump off, dopo aver trovato una prima manche da percorso netto: pulito il suo incedere anche nel round decisivo, coperto in 42.21 secondi; per il campione olimpico individuale di Londra 2012 (argento a Parigi 2024).

Alle sue spalle, a completare il podio, rispettivamente in seconda e terza posizione si sono sistemati il forte francese Simon Delestre (43.25 – Gatsby du Tillard) e la sorpresa tedesca rappresentata da Gerrit Nieberg (44.54 – Ping Pong van de Lentamel, numero 167 del ranking).

Da registrare in casa Italia vi sono due ottimi piazzamenti. Il 9° posto di Giacomo Casadei, che in sella a Marbella du Chabli, è riuscito ad accedere al jump off, dove poi è incappato in un errore che l’ha fatto chiudere in 47.41 (4 penalità), e il 12esimo di Antonia Vita Pinardi, numero 574 del ranking, capace di issarsi in altissimo: l’azzurra non ha trovato l’accesso allo spareggio finale dal momento che ha terminato la sua prova in 76.89 mentre il tempo consentito per arrivare al prosieguo era di 76 secondi netti.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026 vede in testa, al momento, il teutonico Richard Vogel, primo con 56 punti. Il migliore degli italiani resta Emanuela Gaudiano, ora 40esimo con 13 punti.

Prossimo appuntamento in programma ad Amsterdam: domenica 25 gennaio alle ore 15.30.