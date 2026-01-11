Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026

Qualificazione centrata per Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart, uno dei due ultimi appuntamenti del circuito femminile prima degli Australian Open. La marchigiana s’impone per 6-3 7-5 sulla lettone Darja Semenistaja per 6-3 7-5 e comincia, dunque, con un po’ di fiducia il 2026.

Primo parziale forse un po’ meno netto del suo effettivo risultato, perché Cocciaretto si trova a dover annullare una palla break nel primo game e un’altra nel terzo, oltre a dover uscire dai guai ai vantaggi nel quinto. Nel sesto, però, quasi improvvisamente riesce a pescare il break a 15 che le vale il 4-2, e che poi la porta fino al 6-3.

Nel secondo set si assiste quasi a un ribaltamento totale di quanto visto in precedenza in fatto di servizi tenuti. Nei primi quattro giochi, infatti, le due giocatrici non riescono a tenere la battuta, poi dal 2-2 si calma tutto e le due, pur ricorrendo a turni di servizio a 30 per quattro volte e a 15 per due, riescono a calmare le acque. Sul 5-5, però, arriva il momento in cui Cocciaretto riesce a piazzare il break decisivo.

Già determinato il nome dell’avversaria che l’ex top 30 dovrà affrontare al primo turno: si tratta della giapponese Ayano Shimizu, entrata da alternate e numero 411 del mondo con massimo ranking al numero 175 nel 2019.