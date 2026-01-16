Elisabetta Cocciaretto incontenibile! Ruzic spazzata via e finale nel WTA di Hobart!

Terza finale in carriera per Elisabetta Cocciaretto sul circuito WTA, la seconda a Hobart dopo quella del 2023 persa con l’americana Lauren Davis. La marchigiana s’impone in modo netto sulla croata Antonia Ruzic: un 6-3 6-2 che spalanca le porte dell’ultimo atto e significa giocarsela, dopo esser partita dalle qualificazioni, contro una tra l’australiana Taylah Preston e l’americana Iva Jovic.

Che le cose per Cocciaretto vadano bene si vede fin da subito: break a 15 e situazione ampiamente sotto controllo, anche se non sempre questo succede. In particolare, sul 3-2 40-0 c’è un quasi passaggio a vuoto che porta Ruzic a giocarsi una palla break, senza però esito positivo. Anzi, subito dopo la croata perde di nuovo la battuta a 15. Il break poi lo riesce a trovare, ma lo subisce di nuovo e stavolta è set per l’azzurra, 6-3 in 40 minuti.

Cocciaretto continua a spingere, vince otto dei primi nove punti del secondo parziale, va di conseguenza sul 2-0, salva due palle break in fila che potrebbero rimettere Ruzic in partita e poi tiene, stavolta per davvero, tutto nelle proprie mani. Potrebbe chiudere anche più severamente di quello che è il 6-2 finale, dal momento che sul 4-1 si trova 15-40, ma in fin dei conti anche con un’ora e 19 minuti si può sorridere ampiamente.

La classe 2001 di Ancona, con questo risultato, è già certa di risalire parecchio in classifica: al momento è proiettata al numero 64. Per lei, in questa giornata, fondamentale il fatto di trovare tanto da prima e seconda (75%-64% per prime in campo, 61%-50% per punti vinti con essa e 71%-33% con la seconda). Siamo solo alla seconda settimana di tennis del 2026, ma in casa Italia si sono già trovate due finali.