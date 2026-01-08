Elisabetta Cocciaretto lotta, ma cede in tre set a Magda Linette negli ottavi di finale ad Auckland

Ci ha provato Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, la tennista marchigiana affrontava la polacca Magda Linette (n. 52 del ranking WTA), alla ricerca di conferme dopo il buon esordio nel torneo. L’incontro, però, non ha sorriso all’azzurra, sconfitta con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti di battaglia.

A pesare sull’esito del match è stato soprattutto l’andamento del primo set, nel quale Cocciaretto ha avuto numerose occasioni per indirizzare il parziale a proprio favore. Nel terzo set, invece, la sua intensità è calata sensibilmente, consentendo a Linette di gestire con maggiore autorità le fasi decisive.

Nel parziale d’apertura Elisabetta parte con il piede giusto, strappando subito il servizio all’avversaria e annullando una palla del contro-break immediato. Nel quarto gioco, però, Linette restituisce il break, riportando il set in equilibrio. La sfida si fa combattuta e, nell’undicesimo game, le accelerazioni in controbalzo dell’azzurra sembrano meritare miglior sorte: tre palle break consecutive non vengono però concretizzate. La polacca si salva e, nel gioco successivo, colpisce lei in risposta, chiudendo il set sul 7-5.

Nel secondo parziale Cocciaretto esprime il suo miglior tennis. Scappa subito sul 2-0 e piazza un nuovo break nel quinto game. Il servizio continua tuttavia a tradirla nel gioco seguente, quando concede il contro-break, ma la marchigiana reagisce con carattere e strappa nuovamente la battuta all’avversaria. Il 6-2 finale è la logica conseguenza dell’inerzia favorevole.

Nel terzo set, però, la tennista italiana appare scarica e Linette ne approfitta, infilando due break consecutivi che di fatto indirizzano il match. Cocciaretto ha un sussulto d’orgoglio nel settimo gioco, recuperando uno dei break di svantaggio, ma non basta. Il 6-3 consegna la vittoria alla polacca e manda i titoli di coda sull’incontro.

Le statistiche raccontano di un confronto estremamente equilibrato: Linette ha vinto il 64% dei punti con la prima di servizio contro il 65% dell’azzurra, mentre entrambe si sono fermate al 47% con la seconda. A fare la differenza è stata la gestione delle palle break: 7 su 12 salvate dalla polacca, 5 su 10 da Cocciaretto.