Elisabetta Cocciaretto fa autocritica dopo il ko all’esordio negli Australian Open: “È mancato l’atteggiamento”

Delusione e tristezza albergano nell’animo di Elisabetta Cocciaretto, dopo la sconfitta al primo turno degli Australian Open 2026. La marchigiana, reduce dal successo nel torneo di Hobart, non è riuscita a dare un seguito alla splendida settimana in Tasmania. L’azzurra ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’austriaca Julia Grabher, più lucida della giocatrice italiana a interpretare i vari momenti del confronto.

Una partita in cui Cocciaretto ha avuto diverse occasioni, che si è decisa sullo score di 7-5 2-6 6-4 in favore della n.95 del mondo. “Mi sento delusa, nervosa e triste, non riesco neanche tanto a parlare in questo momento. Sono veramente molto giù“, le prime parole in conferenza stampa di Elisabetta.

“Mi è mancato un po’ di coraggio, di aggressività, di positività. Fisicamente stavo abbastanza bene. Sì, qualcosa me la sono portata dietro da Hobart, però sicuramente non è stato quello il problema. È mancato più che altro l’atteggiamento“, l’ammissione di Cocciaretto. “Troppo critica con me stessa? Eh, c’è qualche motivo per non esserlo oggi?“, ha risposto l’azzurra.

Una lezione da imparare: “Devo interpretare meglio l’arrivo in un torneo dopo aver fatto molto bene quello precedente. Sono arrivata un po’ più scarica: è uno Slam e non potevo permettermelo, a prescindere dall’avversaria. Ho giocato troppo poco in questi due giorni, quindi mi sono adattata meno. Le condizioni erano diverse, la palla volava di più. Mi è mancato questo: sono stata troppo nella mia comfort zone“.

Sul recupero dopo le fatiche di Hobart ha aggiunto: “Domenica perché stavo ancora così così, però volendo avrei potuto fare qualcosa. E poi perché volevo recuperare un po’ più di energia per essere più performante oggi, ma non è stato così. Mi dispiace tanto perché ho avuto proprio un brutto atteggiamento: non sono stata positiva, non sono stata aggressiva e ho sbagliato completamente l’approccio“. E ora: “Il primo pensiero è stare bene, recuperare e poi andare a Dubai…“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini