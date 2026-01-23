Tennis
Eliot Spizzirri, il mago della scalata del ranking ATP: Sinner attende il numero 1 dei college americani
Il 13 gennaio 2025, alla vigilia degli Australian Open, Eliot Spizzirri occupava il 232mo posto del ranking ATP. In un anno il tennista statunitense ha guadagnato quasi 150 posizioni nella graduatoria internazionale e si è presentato al primo Slam della stagione da numero 85 del mondo, poi all’esordio sul cemento di Melbourne ha firmato il grande colpaccio contro il quotato brasiliano Joao Fonseca e successivamente ha regolato il cinese Wu Yibing al quinto set.
E ora la grande sfida con Jannik Sinner, che partirà con tutti i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento contro l’emergente americano, 24enne che si è già issato al 71mo posto virtuale del ranking ATP con 781 punti all’attivo. In questi dodici mesi ha vinto due Challenger (San Dieg e Jingshan) e agli ultimi US Open, a cui è stato ammesso con una wild-card, si è spinto fino al secondo turno, perdendo in quattro set contro Luciano Darderi. Prima dell’avventura a Melbourne ha giocato i quarti di finale del torneo ATP 250 di Auckland, perdendo contro l’ungherese Fabian Marozsan dopo essere partito dalle qualificazioni.
Nel 2023-2024 fu numero 1 nei college americani e dettò legge nell’Intercollegiate Tennis Associan difendendo i colori dell’University of Texas, poi tanta carriera nei Challenger proprio per scalare la classifica e fare esperienza: sul circuito maggiore ha vinto soltanto dieci partite, a dimostrazione delle scelte intraprese per non improvvisarsi ai piani alti.