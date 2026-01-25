Egide Ntakarutimana vince il Campaccio: assolo di forza, tramortiti Chelimo e Ndikumana

Egide Ntakarutimana ha vinto in maniera perentoria il Campaccio 2026, Classica del Cross che per l’occasione è slittata di tre settimane rispetto alla tradizionale collocazione dell’Epifania a causa dei Mondiali. Il burundese si è imposto sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Legnano) in una giornata uggiosa, interpretando al meglio i cinque giri di un tracciato molto movimentato e come sempre molto esigente a livello muscolare.

L’africano ha controllato la situazione per le prime tre tornate, poi ha attaccato nei pressi del sesto chilometro insieme al connazionale Celestin Ndikumana (secondo lo scorso anno e tra i grandi favoriti della vigilia) e nel corso dell’ultimo giro ha tramortito la concorrenza del grande rivale, conquistando il suo primo grande sigillo internazionale dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (eliminato in batteria sui 5000 metri) e alle ultime tre edizioni dei Mondiali.

Il 28enne, quarto nel 2024 in questo evento del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale riservato alle corse campestri) e vincitore del Cross della Vallagarina nel 2023, ha trionfato in solitaria e in maniera nitida, completando i dieci chilometri con il tempo di 30:38. Alle sue spalle si è piazzato il 20enne ugandese Dolphine Chelimo (settimo ai recenti Mondiali), che nel finale è riuscito a recuperare Celestin Ndikumana e lo ha battuto in volata (30.45 per entrambi). Luca Alfieri ha chiuso al sesto posto in 31:06