Eczacibasi–Milano, notte europea che pesa: la Numia a caccia del tris, le turche vogliono accendere la scintilla

E’ super sfida nella terza giornata del girone C di Champions League femminile mercoledì 7 gennaio, all’Eczacibasi Spor Salonu, dove si affrontano Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano, due squadre costruite per arrivare fino in fondo alla competizione e già protagoniste di un avvio convincente nella fase a gironi.

Il percorso europeo delle padrone di casa è stato fin qui solido ma non privo di insidie. Dopo il netto 3-0 all’esordio contro lo Železničar Lajkovac, Eczacibasi ha incassato una sconfitta pesante sul piano della classifica a Rentis, cedendo 3-2 all’Olympiacos in una gara combattutissima e decisa solo al tie-break. Un risultato che costringe ora la formazione di Istanbul a cercare punti pesanti davanti al proprio pubblico per non perdere terreno nella corsa al primo posto del girone. In campionato, Eczacibasi resta una delle grandi potenze della Sultanlar Ligi: terza in classifica, alle spalle di VakifBank e Fenerbahce, con 11 vittorie in 14 partite, ma anche con alcuni stop di prestigio che testimoniano l’altissimo livello del torneo turco.

Milano arriva a Istanbul con fiducia, nonostante qualche black out in stagione. Le lombarde hanno fin qui dominato il proprio cammino continentale, superando 3-0 sia l’Olympiacos all’Opiquad Arena sia lo Železničar in trasferta, senza concedere set e mostrando una notevole continuità di rendimento. Il momento è positivo anche in Serie A1, dove la squadra di Stefano Lavarini occupa il quarto posto con 13 vittorie in 18 gare, restando pienamente in corsa per le prime posizioni nonostante una concorrenza serratissima. Il successo più recente a Macerata ha restituito il sorriso dopo l’inattesa eliminazione nei quarti di coppa Italia per mano di Novara.

Dal punto di vista tecnico, il confronto promette equilibrio e spettacolo. L’Eczacibasi può contare su un organico profondo, abituato a giocare partite di grande pressione e sostenuto da un fattore campo tradizionalmente molto caldo. Milano, dal canto suo, ha dimostrato in questa Champions League di saper reggere l’urto anche lontano da casa, facendo della qualità in battuta e dell’organizzazione muro-difesa uno dei propri punti di forza. Il girone C, dopo le prime due giornate, resta apertissimo. Una vittoria permetterebbe a Milano di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione diretta ai quarti, mentre Eczacibasi ha l’occasione di rilanciarsi e rimettere tutto in discussione. Per entrambe, quella di Istanbul è molto più di una semplice partita: è un passaggio chiave nella costruzione del proprio percorso europeo.

È italiano il tecnico dell’Eczacibasi Istanbul, si tratta dell’ex Chieri Giulio Bregoli, che può fare affidamento su un organico di primissimo livello. In regia c’è la nazionale turca Elif Sahin, prodotto del vivaio locale, 24 anni, alla sesta stagione in prima squadra, affiancata da Dilay Özdemir, 20 anni, arrivata in estate dal Besiktas. L’opposta titolare è una vecchia conoscenza del campionato italiano, la nazionale polacca Magdalena Stysiak, che per l’occasione è anche ex di turno, avendo giocato a Milano per due stagioni dopo l’esperienza a Scandicci ed è arrivata nell’estate scorsa dal Fenerbahce. L’opposta di riserva è un’altra ex, la 22enne canadese Anna Smrek, lo scorso anno in forza alla squadra di Lavarini come seconda di Paola Egonu, poi passata all’Aras Spor Kulübü e da poche settimane al Fenerbahce.

In banda, proseguendo la lista delle ex giocatrici della Serie A1, c’è la temutissima Ebrar Karakurt, ormai riconvertita in martello ricevitore, nazionale turca, 25 anni, tornata in patria dopo le esperienze a Novara e in Russia nel Lokomotiv Kaliningrad. In diagonale la turca Yaprak Erkek, 24 anni, alla quinta stagione all’Eczacibasi. In panchina c’è un’italiana, Anna Nicoletti, ormai di casa in Turchia dopo il suo ultimo anno in Italia a Brescia nel 2021. È all’Eczacibasi dallo scorso anno dopo l’esperienza all’Aydın Büyükşehir Belediyespor, e una turca spesso utilizzata da Bregoli, Meliha Diken, 32 anni, tornata in patria in estate dopo l’esperienza in Corea del Sud al KYK World All-Stars.

Al centro un’altra conoscenza del nostro campionato ed ex di turno, la statunitense Dana Rettke, arrivata l’anno scorso proprio da Milano, e una delle naturalizzate turche più famose, l’ex di Trinidad e Tobago e oggi turca a tutti gli effetti Sinead Jack-Kısal, approdata quattro anni fa all’Eczacibasi dalla squadra italiana di Vallefoglia. In panchina la ex fiorentina Emily Maglio, canadese, 29 anni, arrivata in estate dal Besiktas, e Bengisu Aygün, 21 anni, anche lei proveniente dal Besiktas. Il libero titolare è la nazionale turca Simge Şebnem Aköz, 34 anni, vera bandiera dell’Eczacibasi, alla nona stagione con questa maglia. La riserva è Tuna Aybüke Özel, 23 anni, alla quarta stagione nel club.