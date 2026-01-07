Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

È una delle sfide più attese della terza giornata del girone C di Champions League femminile quella in programma mercoledì 7 gennaio all’Eczacibasi Spor Salonu, dove andrà in scena il confronto tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Due formazioni ambiziose, progettate per recitare un ruolo da protagoniste anche nella fase finale della competizione, che arrivano all’appuntamento forti di un avvio europeo di alto livello.

Il cammino continentale della squadra turca ha mostrato finora solidità e carattere, ma anche qualche crepa. L’esordio casalingo contro lo Železničar Lajkovac si è trasformato in un monologo, chiuso con un netto 3-0, mentre la seconda uscita ha riservato ben altre difficoltà: sul campo dell’Olympiacos, a Rentis, l’Eczacibasi ha ceduto 3-2 al termine di una battaglia risolta solo al tie-break. Un ko che pesa nella corsa al vertice del girone e che rende la gara con Milano quasi obbligatoria in termini di risultato. Anche in Sultanlar Ligi il percorso è di primissimo piano: terzo posto alle spalle delle corazzate VakifBank e Fenerbahce, con 11 successi in 14 partite, ma anche qualche sconfitta illustre che racconta la competitività estrema del campionato turco. Milano si presenta a Istanbul con un mix di fiducia e consapevolezza. Pur avendo vissuto qualche passaggio a vuoto nel corso della stagione, la squadra di Stefano Lavarini ha finora dettato legge in Champions League, imponendosi 3-0 sia contro l’Olympiacos all’Opiquad Arena sia sul campo dello Železničar, senza concedere set e offrendo prestazioni di grande continuità. Anche in Serie A1 il rendimento resta positivo: quarto posto con 13 vittorie in 18 partite, in piena bagarre per le posizioni di vertice. Il recente successo di Macerata ha aiutato a ritrovare entusiasmo dopo l’amara eliminazione nei quarti di Coppa Italia, arrivata a sorpresa contro Novara.

Dal punto di vista tecnico, il match promette intensità e contenuti di altissimo livello. L’Eczacibasi può contare su un roster lungo e collaudato, abituato a gestire la pressione dei grandi palcoscenici e sospinto da un pubblico che sa trasformare il fattore campo in un’arma. Milano, dal canto suo, ha dimostrato maturità europea, costruendo i propri successi su una battuta incisiva e su un sistema di muro-difesa ben organizzato, capace di reggere anche in trasferta. La classifica del girone C resta apertissima. Un successo permetterebbe a Milano di compiere un passo decisivo verso la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre l’Eczacibasi ha l’opportunità di rientrare prepotentemente nella corsa e rimescolare le carte. A Istanbul, insomma, non c’è in palio soltanto una vittoria: si gioca un tassello fondamentale del percorso europeo di entrambe.

A guidare la formazione turca c’è un allenatore italiano, Giulio Bregoli, ex Chieri, che dispone di un gruppo di assoluto valore. In regia si alternano la nazionale turca Elif Sahin, cresciuta nel vivaio e ormai punto fermo della squadra, e la giovane Dilay Özdemir, arrivata dal Besiktas. In posto due spicca la polacca Magdalena Stysiak, ex di giornata dopo le stagioni vissute a Milano, affiancata dalla canadese Anna Smrek, anche lei con un passato recente in Lombardia. In banda il talento e il carisma di Ebrar Karakurt, rientrata in patria dopo le esperienze a Novara e in Russia, garantiscono peso offensivo, mentre Yaprak Erkek completa il reparto. Al centro si fanno notare un’altra ex milanese come Dana Rettke e la naturalizzata turca Sinead Jack-Kısal, con alternative di qualità dalla panchina. A guidare la seconda linea c’è infine Simge Şebnem Aköz, autentica bandiera del club, alla nona stagione con la maglia dell’Eczacibasi.

Il fischio d’inizio è in programma all’Eczacibasi Spor Salonu di Istanbul alle 17.30 di mercoledì 7 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE2025-2026

Mercoledì 7 gennaio – Eczacibasi Spor Salonu di Istanbul – Girone C (terza giornata)

Ore 17.30 Eczacibasi Istanbul vs Numia Vero Volley Milano. Diretta Tv su Sky Arena (204 della piattaforma Sky), streaming su Dazn, su Now Tv e su Eurovolley tv

