Dritto al vertice: la storia e l’ascesa di Jannik Sinner

Jannik Sinner è il tennista italiano che ha riscritto la storia di questo sport nel nostro Paese. Nato a San Candido il 16 agosto 2001, cresciuto a Sesto nelle Dolomiti, Sinner è stato il primo italiano a raggiungere la vetta del ranking ATP, diventando n.1 il 10 giugno 2024. La sua carriera è un esempio di talento, dedizione e crescita costante, che lo ha portato dai campi da sci alle finali dei tornei più prestigiosi del mondo.

Fin da piccolo, Sinner si è distinto come giovane promessa dello sci alpino, ma a 13 anni ha scelto di dedicarsi completamente al tennis, trasferendosi a Bordighera per allenarsi nell’accademia di Riccardo Piatti. Questo passo coraggioso ha segnato l’inizio di una rapida ascesa: nel 2018 è diventato professionista, nel 2019 ha vinto le Next Gen ATP Finals ed è entrato nella top-100 mondiale.

Negli anni successivi, Sinner si è imposto come uno dei giocatori più seguiti e apprezzati del circuito. La sua determinazione, la capacità di mantenere la calma nei momenti decisivi e la crescita tecnica lo hanno reso uno dei favoriti in ogni torneo.

Caratteristiche fisiche e stile di gioco

Jannik Sinner si distingue per una struttura fisica ideale per il tennis moderno:

Altezza : 1,91 m

1,91 m Peso : 77 kg

77 kg Mano di gioco : Destrorso, rovescio a due mani

Destrorso, rovescio a due mani Residenza : Monte Carlo (Monaco)

Monte Carlo (Monaco) Team tecnico:Simone Vagnozzi e Darren Cahill

Il suo stile di gioco è aggressivo da fondo campo, con un rovescio bimane potente e preciso, considerato tra i migliori del circuito. Il dritto è altrettanto efficace, mentre il servizio e il gioco a rete sono migliorati notevolmente negli ultimi anni. Sinner è noto per la sua velocità di palla, la capacità di adattarsi a tutte le superfici e una resistenza fisica che gli consente di mantenere alti livelli di prestazione anche nei match più lunghi e intensi.

Traguardi e numeri chiave

La carriera di Sinner è già ricca di successi, nonostante la giovane età. Il suo record ATP in singolare è di 318 vittorie e 86 sconfitte (dato aggiornato a novembre 2025), con 23 titoli ATP conquistati, tra cui 4 Slam, 5 Masters 1000, 7 ATP 500 e 6 ATP 250. Ha vinto oltre 51 milioni di dollari in premi in denaro.

Palmarès principali:

Grand Slam (4): Australian Open 2024 (finale vinta su Medvedev, dopo aver eliminato Djokovic in semifinale) US Open 2024 (finale vinta su Fritz, primo italiano uomo a vincere a New York) Australian Open 2025 (finale vinta su Zverev) Wimbledon 2025 (finale vinta su Alcaraz, primo italiano uomo a vincere Wimbledon)

Finali Slam perse (2): Roland Garros 2025 (finale persa contro Alcaraz in 5 set)

ATP Finals: Titolo a Torino nel 2024 (finale vinta su Fritz)

Titolo a Torino nel 2024 (finale vinta su Fritz) Masters 1000 (5): Canada 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024, Shanghai 2024, Paris-Bercy 2025

Canada 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024, Shanghai 2024, Paris-Bercy 2025 Coppa Davis: Campione con l’Italia nel 2023 e 2024

Nel 2024 ha chiuso la stagione con un bilancio di 73 vittorie e 6 sconfitte, conquistando 8 titoli. Nel 2025, fino a novembre, ha già ottenuto 53 vittorie e 5 titoli.

Momenti chiave e notizie eclatanti

La carriera di Sinner è segnata da episodi che hanno fatto la storia del tennis italiano e mondiale. Il 10 giugno 2024 è diventato il primo italiano n.1 ATP, chiudendo anche la stagione da leader del ranking. Memorabile la rimonta agli Australian Open 2024, dove ha recuperato da 0-2 contro Medvedev in finale, dopo aver eliminato Djokovic in semifinale.

In Coppa Davis 2023, Sinner ha battuto Djokovic in semifinale annullando tre match point e ha trascinato l’Italia al titolo, impresa ripetuta anche nel 2024. Il trionfo agli US Open 2024 e a Wimbledon 2025 rappresentano due pietre miliari: è stato il primo italiano uomo a vincere entrambi i tornei.

Tra le notizie più discusse, anche la vicenda del clostebol nel 2025: una contaminazione involontaria tramite una pomata usata dal fisioterapista ha portato a una sospensione di tre mesi, poi riconosciuta come già scontata dalle autorità antidoping, senza conseguenze sulla sua reputazione.

Jannik Sinner è oggi un simbolo di eccellenza sportiva, dedizione e correttezza. La sua ascesa ha ispirato una nuova generazione di tennisti italiani e ha portato il tennis nazionale ai massimi livelli internazionali. Con una carriera ancora tutta da scrivere, Sinner continua a essere protagonista di imprese storiche e a rappresentare un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.