Virtus Bologna-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, tv, streaming

Secondo impegno settimanale e anche casalingo per la Virtus Bologna in Eurolega, che oggi venerdì 23 gennaio torna in campo per affrontare alle ore 20:30 la Stella Rossa Belgrado nella ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere devono riscattare la sconfitta interna di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) nonostante abbia lottato per larghi tratti del match, con Carsen Edwards ultimo ad arrendersi tra i suoi con ben 35 punti. 11-12 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in undicesima posizione ancora in lotta per un posto ai play-in.

La Stella Rossa arriva invece in Emilia dopo due vittorie consecutive esterne rispettivamente contro Olimpia Milano (96-104) e AS Monaco dopo un overtime (96-100), che hanno proiettato la squadra di coach Sasa Obradovic in decima piazza con 13-10 di score. Da tenere sotto osservazione Ebuka Izundu e Jordan Nwora, con Ognjen Dobric e Semi Ojeleye ex di turno avendo difeso i colori della Virtus nelle passate stagioni.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa grande sfida di Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna-Stella Rossa Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-STELLA ROSSA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport